В исправительном центре на Николаевщине у осужденного нашли каннабис

Утром 7 ноября сотрудники Новобугского исправительного центра № 103 нашли у осужденного каннабис.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в Новобугском исправительном центре.

Сотрудники пенитенциарного учреждения провели осмотр вещей осужденного за кражу и нашли наркотические вещества, который тот прятал в носке и в портсигаре.

Осужденный пояснил, что хранил каннабис для личного употребления.

Для документирования преступления в Новобугский исправительный центр вызвали следственно-оперативную группу полиции.

Напомним, как на Николаевщине за два дня в трех тюрьмах выявили попытки передать наркотики.