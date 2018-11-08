В исправительном центре на Николаевщине у осужденного нашли каннабис

Утром 7 ноября сотрудники Новобугского исправительного центра № 103 нашли у осужденного каннабис.
Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в Новобугском исправительном центре.
Сотрудники пенитенциарного учреждения провели осмотр вещей осужденного за кражу и нашли наркотические вещества, который тот прятал в носке и в портсигаре.
Осужденный пояснил, что хранил каннабис для личного употребления.
Для документирования преступления в Новобугский исправительный центр вызвали следственно-оперативную группу полиции.
Напомним, как на Николаевщине за два дня в трех тюрьмах выявили попытки передать наркотики.