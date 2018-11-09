На Николаевщине организатора крупного интернет-магазина по продаже стероидов осудили к двум годам условно

В Первомайске суд наказал двумя годами условно организатора интернет-магазина по продаже запрещенных стероидов, которые заказывали как по всей Украине, так и за пределами страны.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Первомайского горрайонного суда Николаевской области.

Как известно, в мае сотрудники СБУ и полиции блокировали на территории Николаевской области сеть реализации сильнодействующих лекарственных средств, оборот которых ограничен. В Первомайске правоохранители провели одновременно пять обысков по месту жительства участников преступной группы, в их магазине и в отделении почты, поскольку заказы по Украине обычно отправлялись по почте. По их результатам изъято около 90 тысяч таблеток, почти 140 ампул и около 300 флаконов с содержанием запрещенных «метандиенона» и «нандролона».

Согласно судебным материалам, обвиняемый в организации торговли запрещенными препаратами привлек к своей деятельности подельников, но они не знали, что совершают преступление. Один из фигурантов отвечал за формирование посылок, а второй исполнял обязанности заведующего склада.

По Украине товар пересылали по почте и для того, чтобы задокументировать продажу агент СБУ провел контрольную закупку товара и после оплаты забрал запрещенный препарат в почтовом отделении. Позже сотрудники спецслужбы выявили и другие факты пересылки медпрепаратов.

Кроме того, СБУ выявила и пересылку запрещенного вещества за пределы Украины. В частности, удалось выявить посылку в Польшу, которую передавали через рейсовый автобус. Препараты обнаружили пограничники.

У кого именно приобретал организатор схемы запрещенные препараты следствие не установило.

В ходе досудебного расследования прокурор и обвиняемый заключили договор о признании виновности. Стороны согласовали меру наказания и обстоятельства, которые изложенные в обвинительном акте.

Суд утвердил этот договор и признал обвиняемого виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1,3,4 статьи 321 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств»), частью 2 статьи 15 («Покушение на преступление»), частью 1 статьи 201 («Контрабанда») Уголовного кодекса Украины.

За это, согласно сделке между сторонами, суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы, но одновременно освободил от отбывания наказания с испытательным сроком в два года.

Напомним, что в Луцке суд осудил на один год с испытательным сроком николаевского атлета Сергея Лисицына за торговлю спортивным питанием, содержащим наркотические вещества, но прокуратура считала такое наказание недостаточным и требовала 6 лет лишения свободы.