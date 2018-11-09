В России коллекторы распространили в интернете порноколлажи с несовершеннолетней дочкой должника

В российском Хабаровске Следственный комитет начал проверку информации о коллекторах, которые опубликовали в социальных сетях порнографические фотоколлажи с несовершеннолетней дочерью должника.

Об этом сообщает «Медиазона».

Ведомство проверит сюжет местного телеканала о жителе Хабаровска, который не смог вернуть кредит в микрофинансовых организациях. После этого коллекторы «стали угрожать ему расправой, также разместили в социальных сетях фотоколлажи непристойного характера с участием членов его семьи».

Ранее мать должника Татьяна Полоник рассказала телеканалу «Губерния», что весной ее сын взял в долг 19 тысяч рублей. Поскольку мужчине задерживали зарплату, он не смог вернуть деньги вовремя.

- Сначала телефонные звонки целыми днями и ночами, а потом лично мне приходили СМСки: «Тань, мы тебя сожжем» (орфография автора сохранена), - рассказала Полоник.

После угроз бабушка узнала, что в социальных сетях опубликовали фотографии ее внучки, обработанные в фотошопе. Коллекторы также слали сообщения девочке, в которых уверяли школьницу, что ее жизнь и жизнь ее бабушки «в серьезной опасности». «Ваша жизнь будет невыносимой», — обещали неизвестные.

По данным телеканала, 1 ноября представитель коллекторского агентства связывался с должником и пообещал принести свои извинения, если отец девочки вернет деньги.

Напомним, что в Николаеве коллекторы расписали матами и свастикой подъезд, где им никто и ничего не должен.