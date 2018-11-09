Николаевского бойца военной службы правопорядка отправили на 2 года в дисбат за налет с автоматом на игорное заведение на Донбассе

В Мариуполе за разбойный налет с автоматом на «Украинскую национальную лотерею» военнослужащему военной службы правопорядка из Николаева дали два года в дисциплинарном батальоне.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Жовтневого районного суда Мариуполя.

Согласно приговору, военнослужащий Николаевского зонального отдела военной службы правопорядка в сентябре прошлого года зашел с закрепленным за ним автоматом Калашникова в игорное заведение в Угледаре Донецкой области.

Он направил автомат на кассира, перезарядил его и под угрозой применения оружия потребовал деньги. Кассир «УНЛ» отдал уроженцу Николаева 8 тысяч 788 гривен.

В ходе досудебного расследования прокурор и обвиняемый заключили договор о признании виновности, где служащий ВСП полностью признал свою вину по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Украины («Разбой») и стороны оговорили меру наказания.

Суд утвердил эту сделку, признал бойца ВСП виновным в разбое и назначил итоговое наказание в виде двух лет лишения свободы в дисциплинарной воинской части. Отметим, что половину этого срока военнослужащий уже отбыл во время досудебного расследования, когда содержался под стражей.

Напомним, как в Николаеве двое в масках ограбили зал игровых автоматов.