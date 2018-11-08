В Черновицкой области группа контрабандистов напала на пограничников и сбежала

В Черновицкой области 7 ноября около 20 контрабандистов напали на двух пограничников.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы,

Правоохранители обнаружили на подступах к границе группу людей, которая направлялась с товаром в Румынию.

«Во время задержания правонарушителей последние нанесли телесные повреждения пограничному наряду и прибегли к бегству. На место сразу выехали дополнительные резервы для перекрытия участка и поиска нарушителей. Во время осмотра места происшествия, правоохранители нашли брошенные четыре ящика с сигаретами и средства для удобного перемещения пакетов», – сказано в сообщении.

Пограничники проинформировали об инциденте сотрудников Национальной полиции, которые совместными усилиями устанавливают круг причастных лиц.

«Только за последнюю неделю пограничники Черновицкого отряда предотвратили попытку перемещения около 50 тысяч пачек сигарет на общую сумму около миллиона гривен. Кроме того, на границе с Румынией вчера вечером пограничники мобильной заставы «Мукачево» недалеко от населенного пункта Большая Паладь помешали незаконному перемещению в соседнюю страну трех тысяч пачек сигарет, а на участке Черновицкого отряда разоблачен нарушитель еще с тремя ящиками курева», – сообщили в ведомстве.

Напомним, на Сумщине автомобиль с контрабандой из РФ прорвался через границу – пограничники стреляли по машине, водитель сбежал.