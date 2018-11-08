В Николаеве возле Широкобальского моста нашли труп мужчины – им оказался пропавший без вести морпех

Широкобальский мост. Фото: www.panoramio.com В среду, 7 ноября, в Ингульском районе Николаева возле Широкобальского моста был найден труп мужчины.

Об этом «Преступности.НЕТ» рассказал собеседник в корпусе бригады морской пехоты.

На мужчине были брюки военного образца и верхняя одежда – гражданского. По заключению судмедэксперта, труп пролежал около 10 дней. Погибшим оказался 35-летний житель города Николаева, военнослужащий по контракту 36-й бригады морской пехоты. Его опознала мать.

В управлении Нацполиции в Николаевской области эту информацию подтвердили. В конце октября мужчина шел со службы домой и пропал без вести. Сейчас открыто уголовное производство по статье 115 («Умышленное убийство») Уголовного Кодекса Украины. На данный момент в полиции назначают необходимые экспертизы и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, что ранее на Николаевщине охотники нашли в лесу тело мужчины с огнестрельным ранением в грудь.