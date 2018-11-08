«Заключенных не лечили»: В тюрьме на Житомирщине обнаружили «VIP-камеру» для криминальных авторитетов

Генпрокуратура выявила систематические нарушения закона и прав осужденных, а также «VIP-камеру» для криминальных авторитетов в Житомирской исправительной колонии № 4.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Отмечается, что проверка проходила по обращениям более 60 заключенных.

«Условия проживания, труда, лечения заключенных не соответствуют требованиям законодательства, международным стандартам и по большинству показателей могут расцениваться как бесчеловечное обращение с людьми», - говорится в сообщении.

В частности, выяснилось, что заключенных не лечили и использовали для работы, за которую не платили зарплату. Кроме того, большинство помещений находились в антисанитарном состоянии.

«На фоне указанных нарушений установлено наличие определенной системы незаконного влияния на узников группы осужденных из числа злостных нарушителей режима, которые пытались возродить воровские традиции и минимизировать влияние органов государственной власти», - говорится в сообщении.

Отмечается, что «подавляющее большинство так называемых авторитетов являются выходцами из других стран, некоторые из них не владеет ни украинским, ни русским языками в достаточной мере».

«Некоторым из них в учреждении созданы улучшенные условия проживания, оборудована отдельная комната со всеми удобствами, индивидуальным отоплением, гражданской мебелью и бытовыми приборами. Указанное помещение закрывается на замок, ключи от которого были не в администрации учреждения, а у одного из самых рьяных нарушителей режима», - говорится в сообщении.

Также руководство учреждения не предпринимало мер воздействия в отношении лиц, которые дестабилизируют обстановку в учреждении. А в одном из производственных помещений был замаскированный тайник с 4 ножами.

Отмечается, что непосредственно во время проверки приняли некоторые меры для устранения нарушений – доставили лекарства, заключили трудовые договора с осужденными, перевели 11 заключенных, дестабилизирующих обстановку, в другие колонии и тому подобное.

По факту выявленных нарушений в прокуратуру Житомирской области направили материалы для регистрации уголовных производств по ст.ст. 364 (злоупотребление служебным положением), 263 (изготовление, ношение или сбыт холодного оружия), 366 (служебный подлог) УК Украины.

Напомним, в николаевском СИЗО во время обыска в камерах заключенных нашли запрещенные предметы.