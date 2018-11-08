Сотрудники Николаевского СИЗО по ошибке не доставили рецидивиста в суд

В Николаеве 8 ноября на заседание в Центральном районном суде из СИЗО не доставили 29-летнего местного жителя, который обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, что речь идет о Юрии Богомяткове, который в 2017 году нанес многочисленные ножевые ранения николаевскому спортсмену.

В Центральном райсуде Николаева продолжается судебное разбирательство в этом уголовном производстве. Сотрудники СИЗО по телефону объяснили, что обвиняемого не доставили в суд ошибочно. Судебное заседание перенесли на 9 ноября.

Напомним, что ранее Богомятков проявлял свою позицию относительно суда тем, что перерезал себе руки и горло, а на следующее заседание приехал из СИЗО с зашитым ртом. Позже он возмутился длительным рассмотрением дела и порвал свою негативную характеристику. А 15 августа он отказался идти на заседание, поэтому суд его предупредил, что за дальнейшее неповиновение суду и срыв процесса рассмотрение производства могут провести и без него. 16 августа перед началом заседания он в очередной раз порезал себе руки.

Богомятков также известен как один из убийц дальнобойщика Олега Шевчука – в январе 2013 года группа лиц избила Шевчука возле магазина и дальнобойщик умер от полученных травм. Милиция задержала четверых человек по подозрению в совершении этого преступления, однако прокуратура двоих сразу же отпустила, а Центральный районный суд остальным двум отказался избирать меру пресечения в виде содержания под стражей. В итоге за убийство Шевчука осудили только Богомяткова. Затем осужденный Богомятков подал заявление о пересчете срока его заключения согласно «закону Савченко», из-за чего освободился намного раньше. Апелляционный суд направил это производство на повторное рассмотрение и судебный процесс длится и сейчас, Богомятков является обвиняемым в этом деле.