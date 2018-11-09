В Николаеве из здания вырвали и украли банкомат

В Корабельном районе Николаева в ночь на 9 октября злоумышленники украли банкомат.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

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Происшествие произошло в магазине на проспекте Корабелов.

По имеющейся в редакции «Преступности.НЕТ» информации, добычей злоумышленников стали 200 тысяч гривен.

Сейчас полиция уже задержала подозреваемых в этом преступлении.

Напомним, как в центре Николаева ночью неизвестные украли из банкомата «Райффайзен банк» крупную сумму денег.