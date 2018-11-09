На Кинбурне наемные работники ограбили дом депутата Дюмина, а после перевернулись на угнанной машине

Анатолий Дюмин В четверг, 8 ноября, на Кинбурнской косе неизвестные ограбили дом депутата Николаевского городского совета Анатолия Дюмина.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в Нацполиции.

Так, в посёлке Покровское неизвестные лица проникли в частный дом, принадлежащий Дюмину и угнали его автомобиль «Toyota Tacoma». Также воры вынесли охотничий карабин, коллекцию ножей, бытовую технику и личные вещи.

О произошедшем в полицию сообщил помощник депутата. Выяснилось, что воры, когда уезжали, разрушили забор. В результате совместной операции николаевских и херсонских полицейских, удалось задержать воров. Ими оказались мужчина и женщина 40-а и 48-и лет, которых Дюмин нанял присматривать за домом.

Скрываясь, в одном из сёл Херсонской области, воры перевернулись на угнанном автомобиле, после чего их задержала местная полиция.

Напомним, что в июле 2017 года в Ингульском районе Николаева группа людей при использовании неизвестного газа ограбила дом депутата Николаевского городского совета Анатолия Дюмина. Они вынесли из него все деньги, драгоценности, несколько шуб, другую одежду и даже посуду. При этом преступники обчистили не только все комнаты в доме, но и все автомобили, а также отключили все камеры видеонаблюдения.

Уже в мае 2018 года в селе Покровское в Очаковском районе сгорел одноэтажный жилой деревянный дом Дюмина. Сам он заявил, что это поджог.