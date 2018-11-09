На Николаевщине нашли отрубленную человеческую голову

фото из интернета В четверг, 9 ноября, в Новоодесском районе, у обочины трассы нашли отрубленную голову человека.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в Национальной полиции Украины в Николаевской области.

Голову нашел дальнобойщик. По словам собеседника, визуальный осмотр показал, что голова пролежала у обочины около месяца, на черепе видимых повреждений не было обнаружено. Эксперты предполагают, что голова женская, точные результаты должна дать судмедэкспертиза.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство», санкция которой предусматривает ответственность в виде лишения свободы от пятнадцати лет до пожизненного заключения.

Напомним, Николаеве 27 января, 2016 года на некрополе (старом кладбище), расположенном на улице Степовой, нашли расчлененный труп женщины.