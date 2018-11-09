Ночью николаевские патрульные задержали с поличным автомобильных воров

В ночь на пятницу, 9 ноября, в Ингульском районе Николаева патрульные задержали с поличным мужчин, которые обворовывали автомобили.

Об этом сообщают в патрульной полиции Николаева.

Около 3:00 в полицию сообщили, что два человека ходят по дворам по проспекту Мира у автомобилей и ведут себя подозрительно. Прибывшие на место инспекторы заметили автомобиль возле которого стоял человек и подошли к нему.

В это время мужчина начал заметно нервничать, а из автомобиля вышел второй человек, который держал в руках плоскогубцы. Ни на какие вопросы патрульных они ответить не смогли.

В ходе поверхностного осмотра патрульные обнаружили у мужчин автомобильное имущество и инструменты. Неподалеку от автомобиля полицейские также нашли спрятанный автомобильный аккумулятор. Дальше делом занималась прибывшая не место следственно-оперативная группа Ингульского района.

Напомним, что в Николаеве снова появились воры автомобильных номеров – сообщают о 20 кражах.