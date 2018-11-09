Обчистившие дом депутата Николаевского горсовета Дюмина злоумышленники на автомобиле выломали ворота в гараже

Пьяные злоумышленники, которые обокрали на Кинбурнской косе дом депутата Николаевского горсовета, убегая, выломали автомобилем гаражные ворота.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Напомним, в четверг, 8 ноября, на Кинбурнской косе неизвестные ограбили дом депутата Николаевского городского совета Анатолия Дюмина.

«Сообщение о том, что в одном из сел Очаковского района, расположенном на Кинбурнской косе, неизвестные совершили кражу охотничьего оружия и имущества из дачного дома депутата Николаевского горсовета, поступило в полицию Очаковского района около 16:20 9 ноября. На месте происшествия полицейские выяснили, что кроме ружья и патронов к нему, а также бытовой и компьютерной техники и личных вещей владельцев дома, воры похитили еще и автомобиль Toyota Tacoma, которым выломали ворота, когда бежали с места преступления», – говорится в сообщении.

Для оперативного задержания злоумышленников правоохранители Очакова привлекли к операции коллег из соседней области. Вместе полицейские в течение нескольких часов задержали обоих воров в Херсоне.

«Причастными оказались супруги, которые ухаживали за домашними животными в хозяйстве потерпевшего. Подогретые алкоголем, 48-летний житель Кировоградщины с уголовным прошлым и его 40-летняя спутница из Черкасской области, которые приехали на Кинбурн на заработки, решили, что хозяин мало им платит, и условия проживания их не устраивают. Чтобы улучшить свою жизнь, парочка проникла в дом, откуда унесла все, что хотела: охотничье ружье и патроны к нему, телевизор, кофеварку и другие предметы бытовой техники, компьютер, личные вещи и даже постельное белье домовладельцев. Зная, где хозяин держит ключи от автомобиля, злоумышленники погрузили похищенное в автомобиль, и бросились наутек, даже не открывая ворота», – сообщили в ведомстве.

Уже находясь на территории Херсонской области, нетрезвый вор не справился с управлением и съехал с проезжей части. Автомобиль перевернулся, повредив колеса, после чего уже не мог больше двигаться. Быстро договорившись о его продаже с незнакомцем, супруги получили на руки 10 тысяч гривен за автомобиль и отправились в Херсон, где полицейские их и задержали.

«Сейчас злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, за совершенное им преступление инкриминируют сразу несколько статей Уголовного кодекса Украины, а именно: ч. 3 ст. 185 («Кража»), ч. 1 ст. 262 («Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением») и ч. 2 ст. 289 («Незаконное завладение транспортным средством»). Санкции указанных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой. Решается вопрос об объявлении им о подозрении и избрании меры пресечения», – резюмировали в полиции.

Напомним, что в июле 2017 года в Ингульском районе Николаева группа людей при использовании неизвестного газа ограбила дом депутата Николаевского городского совета Анатолия Дюмина. Они вынесли из него все деньги, драгоценности, несколько шуб, другую одежду и даже посуду. При этом преступники обчистили не только все комнаты в доме, но и все автомобили, а также отключили все камеры видеонаблюдения.

Уже в мае 2018 года в селе Покровское в Очаковском районе сгорел одноэтажный жилой деревянный дом Дюмина. Сам он заявил, что это поджог.