В одесской Аркадии сняли на видео гуляющего по улице львёнка

В курортном районе Одессы Аркадия засняли на видео маленького львёнка, который сидел один возле дома.

Об этом сообщает NikLife.

На вопрос мужчине, который выходит из здания о том, есть ли где-то поблизости «родители» львенка, он смеётся и отвечает «нет».

В комментариях многие возмутились тем, что кто-то оставил маленькое животное без присмотра, объяснив это безответственным отношением к животным и возможностью приобрести через интернет даже льва.

Ранее сообщалось, что под Одессой девять обезьян сбежали из частного зоопарка – они обосновались в дачном кооперативе и воруют фрукты.