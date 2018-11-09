В одесской Аркадии сняли на видео гуляющего по улице львёнка

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В курортном районе Одессы Аркадия засняли на видео маленького львёнка, который сидел один возле дома.

Об этом сообщает NikLife.

На вопрос мужчине, который выходит из здания о том, есть ли где-то поблизости «родители» львенка, он смеётся и отвечает «нет».

В комментариях многие возмутились тем, что кто-то оставил маленькое животное без присмотра, объяснив это безответственным отношением к животным и возможностью приобрести через интернет даже льва.

Ранее сообщалось, что под Одессой девять обезьян сбежали из частного зоопарка – они обосновались в дачном кооперативе и воруют фрукты.

Людмила Жерновская

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