На прибывшем в Николаев теплоходе таможенники нашли бронежилеты и военные каски

В Николаеве 8 ноября на таможенном посту «Днепро-Бугский» на теплоходе, который под флагом Маршалловых островов прибыл из Гайаны, нашли незадекларированную военную амуницию.

Об этом сообщается на Facebook-странице Николаевской таможни ГФС.

При осмотре складского помещения на палубе теплохода обнаружили защитные шлемы военного образца и бронежилеты. Общая стоимость этой амуниции составляет 120 тысяч гривен.

«При осмотре другого помещения палубы обнаружили 1875 литров химических веществ, содержащих в своем составе соляную кислоту, которая, согласно действующему законодательству, относится к прекурсорам, и в отношении нее устанавливаются меры контроля. Общая стоимость обнаруженных веществ составляет 468,8 тысячи гривен», - сообщили в таможне.

По каждому из этих фактов составили протоколы о нарушении по статье 472 Таможенного кодекса Украины («Недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения»), санкция которой предусматривает наложение штрафа в размере 100% стоимости этих товаров с их конфискацией. Военную амуницию и химическое вещество изъяли.

Напомним, что в Николаеве на теплоходе под флагом Гонконга нашли контрабанду на ₴2,6 миллиона, среди товаров была военная амуниция.