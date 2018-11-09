По ходатайству прокуратуры, - николаевца, сломавшего полицейскому челюсть, отправили под ночной домашний арест

В пятницу, 9 ноября, судья Центрального районного суда Николаева избрал меру пресечения 19-летнему парню, который ударом ноги сломал челюсть патрульному полицейскому.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, ранее в Николаеве полицейские остановили «Infiniti». В салоне кроссовера кроме водителя находилось еще несколько человек – у них были признаки алкогольного опьянения. Мужчина, который находился за рулем отказался проходить освидетельствование. В момент оформления админматериалов водитель начал вести себя агрессивно, толкать полицейского и выражаться нецензурной лексикой. На предупреждения мужчина не отреагировал и полицейский начал его задерживать.

Когда патрульный опустил водителя для задержания и начал наклоняться над ним, чтобы надеть наручники, то на него начал бежать пасынок водителя и нанес один удар ногой в лицо. 19-летнего парня также после этого задержали и всех участников конфликта увезли в отдел полиции. Оказалось, что в результате удара у офицера патрульной полиции сломана челюсть.

Прокуратура просила избрать подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с 22:00 до 6:00.

Подозреваемый Иванов на данный момент является студентом 2-го курса Одесской юридической академии, и учится на дневной форме, в связи с чем сейчас проживает в Одессе.

Иванов подозревается в том, что в умышленно нанес патрульному полицейскому удар ногой в правую челюсть, в связи с чем пострадавший получил перелом челюсти. В решении суда указано, что подозрение, объявленное молодому человеку, обоснованное, поскольку подтверждается совокупностью доказательств. Во время дачи показаний Иванов заявил, что действовал с целью «защиты отца» и нанес удар мужчине в темной одежде, который находился возле его отца.

Кроме того, в ходатайстве отмечалось, что Иванов может скрываться от органов досудебного расследования и суда, а также и влиять на потерпевшего и свидетелей. В ходатайстве также просили запретить подозреваемому отлучаться от постоянного места жительства в Николаеве и обязать его пребывать к следователю по первому требованию.

В результате суд удовлетворил ходатайство стороны гособвинения и отправил подозреваемого под домашний арест до 9 января 2019 года.

Напомним, что в мае 2018 года во время задержания оперативниками граждан Грузии пострадал один сотрудник полиции, которого ударили в грудь. Только одному из задержанных граждан Грузии Ч. объявили о подозрении, в результате чего его задержали согласно статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Остальным двоим гражданам Грузии прокуратура Николаевской области якобы отказалась сообщать о подозрении, ссылаясь на то, что полицейские задержали их не в момент совершения преступления, а во время погони за ними.

В итоге оперативники уголовного розыска были вынуждены отпустить задержанных из Заводского райотдела, в том числе и того, который ударил сотрудника полиции при попытке сбежать, и впоследствии был ранен из травматического оружия.