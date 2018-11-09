Главу райсуда на Херсонщине, которая прятала взятку в админкодексе, собираются судить в Николаеве

Елена Живцова Председателя Каланчацкого райсуда Херсонской области Елену Живцову за взятку будут судить в Николаеве.

Об этом сообщается на Facebook-странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

16 июля прокуроры САП составили обвинительный акт в указанном уголовном производстве, который 19 июля поступил в Жовтневый районный суд Николаевской области для рассмотрения по существу.

«Постановлением Жовтневого районного суда Николаевской области от 04.10.2018 года назначено подготовительное судебное заседание в упомянутом уголовном производстве на 21.11.2018 года», – говорится в сообщении антикоррупционной прокуратуры.

Отметим, что Высший совет правосудия 30 октября судия, рассмотрев ходатайство заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, временно отстранила судью Живцову от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности до вступления в законную силу приговором суда или закрытия уголовного производства.

Как говорится в определении Соломенского райсуда Киева, Живцова рассматривала админматериалы относительно предпринимателя за нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности по части 1 статьи 164 КУоАП.

Когда предприниматель прибыл в суд, то в кабинете судьи ему Живцова предложила заплатить 5 тысяч гривен за закрытие административного дела. В ином случае судья грозилась оштрафовать бизнесмена на 17 тысяч гривен. При следующей встрече она уже говорила, что может оштрафовать админнарушителя на сумму от 16 до 32 тысяч гривен.

Перед рассмотрением админпротокола судья спросила у предпринимателя готов ли он платить штраф и протянула открытую книгу. Тот положил туда 5 тысяч гривен и через время получил решение суда о закрытии административного дела.

Позже детективы НАБУ провели обыск в кабинете судьи и нашли указанные выше деньги в Кодексе Украины об административных правонарушениях.

Напомним, что в Центральный районный суд Николаева передали обвинительный акт относительно судьи Суворовского райсуда Одессы, который уже находится в отставке, Константина Бобовского и одесского адвоката Игоря Верхолы, которых подозревают во взяточничестве.