Польша выдала ордер на арест судьи, который 66 лет назад проводил репрессии против деятелей подполья

Военный окружной суд в Варшаве выдал Европейский ордер на арест экс-судьи Военного районного суда Стефана Михника.

Об этом сообщили в следственном отделе Института национальной памяти Польши, сообщает «Польское радио».

Стефана Михника подозревают в совершении в 1952 и 1953 годах в Варшаве 30 преступлений, в том числе в вынесении незаконных смертных приговоров против солдат польского подполья.

По словам прокуратуры ИНП в Варшаве, которая ведет расследование, эти преступления заключались, в частности, в вынесении незаконных приговоров в отношении лиц, которые выступали за суверенное существование польского государства, в частности курьера Польского корпуса под командованием генерала Владислава Андерса и одного из солдат Союза вооруженной борьбы (ZWZ), Армии Крайовой и объединения «Свобода и Независимость». В прокуратуре ИНП отметили, что соответствующие обвинения против Стефана Михника еще не были выдвинуты.

Как сказал прокурор Анджей Позорский, собран доказательный материал, что дает основания считать, что судья Стефан Михник, «(...) вынося приговоры при рассмотрении уголовных дел, руководствовался в основном идеологическими соображениями, стремясь к физической ликвидации людей, которых тогдашняя власть считала политическими противниками».

Сейчас 89-летний Стефан Михник живет в Швеции. По словам следователей ИНП, по меньшей мере с 2008 года он избегает любых контактов с представителями польской системы правосудия, польскими дипломатами, а также игнорирует корреспонденцию, связанную с польским расследованием.

Военный окружной суд в Варшаве еще раньше выдавал Европейский ордер на арест Стефана Михника, однако по более мягким обвинениям. Реализовать то ходатайство было невозможно, поскольку в ноябре 2010 года районный суд в городе Уппсала (Швеция) признал, что преступления, в которых обвиняют подозреваемого, согласно шведскому законодательству, исчерпали срок давности, а разыскиваемый – гражданин Швеции. Поэтому ходатайство о передаче Стефана Михника органам польской судебной системы отклонили.

Напомним, что в Германии судят 94-летнего бывшего охранника концлагеря – его обвиняют в причастности к смерти сотен людей.