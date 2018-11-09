На Полтавщине задержали криминального авторитета, который взяткой хотел откупить свою нелегальную заправку у сотрудника СБУ

В Полтавской области СБУ задержала «криминального авторитета», который предлагал взятку сотруднику СБУ.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Оперативники установили, что задержанный хотел дать взятку в размере 5 тысяч за закрытие уголовного производства по нелегальной работе автозаправочной станции в одном из населенных пунктов области.

Сотрудник СБУ, которому «авторитет» предлагал взятку сообщил о предложени обратился в службу безопасности. Подозреваемого при попытке передачи обещанного «гонорара».

В рамках открытого уголовного производства по части 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, как на Донетчине полиция задержала Гешу «Северского» и 20 его подельников на сходке криминальных авторитетов.