В Николаеве участники ОПГ, развернувшей аферу на миллионы при псевдопродаже машин, заявили о «неподъемных залогах» – их оставили в СИЗО

Николаевский апелляционный суд в пятницу, 9 ноября, оставил в силе решение суда первой инстанции о содержании под стражей с возможностью выхода из следственного изолятора под залог для участников группы, подозреваемой в мошенничестве при продаже автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как известно, в Николаеве полиция задержали злоумышленников, которые создали сеть фиктивных фирм по продаже автомобилей. Орудовали аферисты течение года в Николаевской, Одесской, Херсонской и Харьковской областях Украины. Сумма нанесенного мошенниками ущерба сейчас уже превышает четыре миллиона гривен, но полиция продолжает устанавливать возможных участников преступной группы и их жертв.

«В судебных заседаниях защитники просили применить более мягкую меру пресечения не связанную с содержанием под стражей, а именно домашний арест или уменьшить размер залога поскольку она является неподъемной для подозреваемых и их семей», – говорится в сообщении.

По результатам апелляционного рассмотрения Николаевским апелляционным судом вынесено постановления, которыми апелляционные жалобы защитников относительно десяти подозреваемых оставили ​​без удовлетворения, а решения следственного судьи Заводского районного суда Николаева оставили без изменений.

Напомним, в 2017 году в Николаеве полиция задержала аферистов, которые обманывали граждан под предлогом продажи и установки газовых плит.

В июле организатор, 19-летний житель Харькова, и его сообщник были задержаны полицейскими Ингульского района. В ходе следствия доказано 42 факта мошеннических действий в отношении жителей Ингульского района и 10 – Заводского. Отобранные у пожилых людей деньги мошенники потратили на «мажорные» развлечения, чем хвастались, выкладывая фотографии в соцсети. Также полиция опубликовала фото девушки с деньгами – судя по всему, это может быть жительница Харькова, о которой сообщалось ранее, и которую подозревали в причастности к мошенничеству. В деле был и четвертый фигурант – еще один мужчина, которого подозревали в преступлении.