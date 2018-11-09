В Николаеве прокуратура открыла уголовное производство из-за возможного присвоения средств при создании «Мальчика с бычками»

Заводский отдел Николаевской местной прокуратуры №1 после публикации интернет-издания NikLife открыл уголовное производство по факту возможного присвоения средств во время изготовления и установки скульптуры «Мальчик с бычками»

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

В ведомстве отметили, что во время мониторинга николаевских СМИ прокурор Заводского отдела Николаевской местной прокуратуры №1 после ознакомления с материалом интернет-журнала NikLife под названием «Лишние» деньги в истории с бронзовым мальчиком» открыл уголовное производство с предварительной квалификацией – часть 2 статьи 191 («Присвоение, растрата или овладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением») Уголовного Кодекса Украины.

В рамках данного дела будет проводиться проверка законности использования средств для установки арт-объекта «Мальчик с бычками». Для этого будет опрошена общественный деятель Елена Кабашная. Об этом она также написала на своей странице в Facebook.

Отметим, что в материале NikLife говорится о том, что в Николаеве на речном вокзале открыли арт-объект «мальчик с бычками» - на него в 2018 году были выделены денежные средства из городского бюджета в размере 280 тысяч гривен. Изначально, в 2016 году, инициатором этого объекта стала общественница Елена Кабашная, подготовкой проекта занимался экс-вице-мэр Владимир Гуллер. Тогда на счет общественной организации ДАНА, главой которой является Кабашная, перечислили деньги депутаты облсовета Кормышкин и Елена Донченко, которые впоследствии задействованы не были и планируется их вернуть. Николаевский бизнесмен Михаил Титов, в свою очередь, дал наличными 5 тысяч долларов Владимиру Гуллеру на реализацию этого арт-объекта. Последний же утверждает, что передал деньги скульптору Виктору Макушину за три макета. Макушин же заявил, что построен он был за счет средств из бюджета, а насчет денег Титова, которые он передал Гуллеру, сказал, что «тема закрыта».