СБУ блокировала поставку в Украину опасного лекарства для онкобольных – сомнительный препарат распространяли врачи

СБУ блокировала контрабанду в Украину медпрепаратов для онкобольных, которые могли навредить здоровью и жизни граждан.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы выяснили, что дельцы наладили поставки из страны-агрессора крупных партий незарегистрированных в Украине медицинских препаратов для реализации онкобольным в Киеве, Днепре, Харькове, Хмельницком и Виннице.

Товар поступал международными почтовыми отправлениями, «распространялся» при содействии врачей региональных онкологических диспансеров.

Сотрудники СБ Украины установили, что фальсифицированные лекарства для нужд онкобольных также завозились злоумышленниками из Турции и Индии.

Перевозки препаратов осуществлялось с грубым нарушением условий хранения, что приводило к потере медикаментозного эффекта. По заключению профильных экспертов ввоз и сбыт в Украине этих лекарственных средств сомнительного качества представлял угрозу жизни и здоровью граждан.

Во время проведения санкционированных следственных действий у фигурантов дела в Винницкой, Днепропетровской, Киевской и Хмельницкой областях правоохранители изъяли сотни упаковок незарегистрированных в Украине контрабандных лекарственных средств.

Следователями управления СБУ в Винницкой области начато уголовное производство по части 3 статьи 305 («Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров») и части 2 статьи 321-1 («Фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств») Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к организации противоправного механизма.

Напомним, как в Охматдете родителей онкобольных детей заставляли покупать препараты, которые были на складах больницы.