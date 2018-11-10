В Днепре автомобиль воров из Грузии сбил патрульного – их задерживали с погоней и стрельбой

В Днепре 9 ноября автомобиль подозреваемых в разбое и краже сбил одного патрульного, а второй полицейский получил повреждения непосредственно во время задержания. Полиции пришлось стрелять по автомобилю злоумышленников.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

Автомобиль подозреваемых полицейские заметили вечером на улице Байкальской. На неоднократные требования патрульных остановиться, водитель не реагировал и продолжал движение.

Чтобы задержать воров, полицейские применили огнестрельное оружие. В результате автомобиль с поврежденными колесами удалось остановить, а беглецов задержать.

По оперативной информации, двое граждан Грузии в возрасте 32 и 42 лет прибыли на территорию Украины для ведения преступной деятельности. Мужчины могут быть причастны к серии имущественных преступлений – разбоев, грабежей и квартирных краж, совершенных на территории Днепропетровской области и других областей Украины.

Полицейские доставили задержанных в отделение полиции. Им грозит уголовная ответственность за сопротивление работникам полиции, предусмотрена частью 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, как в Одессе патрульные со стрельбой задержали ехавшего по «встречке» водителя, который едва не сбил пешеходов