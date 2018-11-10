В Николаеве лидера ОПГ, взорвавшей банкомат, отправили в СИЗО, но он может выйти под залог в ₴92 тысячи

Эдгар Алоян В субботу, 10 ноября, Корабельный райсуд Николаева избирает меру пресечения членам группировки, которую подозревают в подрыве банкомата.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, ночью 9 ноября на проспекте Корабелов группа лиц повредила банкомат с целью хищения денег. Полицейские и спецназовцы начали преследование пятерых воров, которые бросились бежать на автомобиле «ВАЗ». Задержали преступников уже через полчаса, когда те пытались спрятаться неподалеку в гараже.

Все члены организованной преступной группы ранее судимые за различные преступления местные жители в возрасте от 25-ти до 28-ми лет. Также в группе была одна девушка-водитель. Организовывал кражи 26-летний выходец из Кавказского региона.

В полиции подчеркнули, что задержанные подозреваются в совершении ряда других преступлений, в том числе краж, как из банкоматов, так и из ларьков по продаже сигарет и уже некоторый период находились под наблюдением полиции.

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Ходатайство об избрании меры пресечения рассматривал следственный судья Алексей Непша.

Первым меру пресечения избирали подозреваемому 26-летнему Эдгару Алояну. По словам собеседника «Преступности.НЕТ» в полиции, он является лидером группировки.

Прокуратура просила взять Алояна под стражу без возможности внести залог.

В итоге судья Непша избрал Эдгару Алояну меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода из СИЗО под залог в 92 тысячи гривен.

После него суд рассмотрел ходатайство относительно Натальи Резниченко, которая выполняла роль водителя.

Поскольку у Резниченко есть малолетний ребенок, она ранее не судима, то суд принял решение отправить ее под домашний арест с 22:00 до 08:00.