Следствие в РФ пришло к выводу, что «керченский стрелок» Росляков действовал в одиночку

Российское следствие пришло к выводу, что устроивший стрельбу и взрыв в керченском колледже Владислав Росляков действовал в одиночку.

Об этом сообщила пресс-служба Следкома РФ.

«Следствием детально установлен путь Рослякова как по прилегающей территории, так и в здании колледжа в день совершения преступления. Получены доказательства и свидетельства, зафиксировавшие все его действия. Исходя из имеющихся данных, следствие сделало вывод, что Росляков действовал в одиночку", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что на данный момент исследуется личность Рослякова и его психологическое состояние до и в момент совершения преступления. Всего по делу о массовом убийстве в Керчи уже допрошено 650 человек.

Как известно, 17 октября в оккупированном Крыму, в керченском политехническом техникуме прогремел взрыв. Позже оказалось, что это был теракт, который устроил учащийся этого колледжа. При этом он расстреливал попавшихся ему людей из огнестрельного оружия, а позже покончил с собой. Спустя время была обнаружена ещё одна бомба, которая не взорвалась - ее обезвредили.

19 октября, в оккупированном Крыму прощались с погибшими в результате теракта в колледже в Керчи.

Количество погибших в результате теракта в керченском колледже возросло до 21 человека.