Российскому архиепископу запретили три года въезжать в Украину

Ректору Московской духовной академии архиепископу Амвросию (Ермакову) на три года запретили въезд в Украину.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.

В ГПСУ отрицают информацию будто российскому архиепископу 7 ноября не разрешили пересечь границу, но он это успешно повторил на следующий день .

«7 ноября архиепископ Амвросий не просто был не пропущен через границу, но ему был запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года. Поэтому по меньшей мере до 2021 года попасть в Украину он не сможет», - заявили пограничники.

Архиепископ Верейский Амвросий хотел попасть в Украину для участия в торжествах, посвященных дню памяти Нестора Летописца и Актового дня Киевской духовной академии. Но 7 ноября его задержали на пропускном пункте аэропорта «Киев» («Жуляны») и отказали во въезде по причине «не может подтвердить цель запланированного пребывания на территории Украины».

Напомним, что 10 ноября вступил в силу закон об уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины.