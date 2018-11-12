Суд оправдал николаевского следователя полиции, которого задержали за вымогательство взятки с подозреваемого

Фото после задержания следователя на взятке в ноябре 2015 года Ленинский райсуд Николаева оправдал обвиняемого за вымогательство взятки в 40 тысяч гривен следователя полиции.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Ленинского районного суда Николаева.

Как известно, в 2015 году днем 11 ноября сотрудники СБУ задержали капитана полиции, который вымогал деньги с жителя Николаева за закрытие уголовного производства. За месяц до задержания он получил первую часть суммы в размере 20 тысяч гривен. А во время передачи второй половины денег его уже задержали.

Обвиняемый расследовал наезд водителя «Ford Transit» на пешехода, который закончился для последнего летальным исходом. Во время общения с подозреваемым следователь узнал, что тот занимается прибыльным бизнесом по продаже сельскохозяйственной продукции и якобы в конце сентября предложил закрыть уголовное производство за 40 тысяч гривен.

29 октября 2015 года подозреваемый в смертельном ДТП передал следователю 20 тысяч гривен.

Утром 11 ноября подозреваемый в совершении аварии прибыл в полицию по вызову следователя и получил разрешения забрать из райотдела арестованный «Ford Transit». После этого он со следователем направился к дому полицейского, где тот должен был отдать аккумулятор от его «Ford». После того как капитан полиции отдал аккумулятор, около 12:40 подозреваемый передал следователю еще 20 тысяч гривен.

Сам обвиняемый во взяточничестве в суде не признавал свою вину. Он рассказал, что когда 29 октября ездил с подозреваемым и экспертом осматривать автомобиль, то участник ДТП говорил ему, будто начальник следственного отдела требовал у него 40 тысяч гривен. Тогда же он предложил следователю «решить вопрос», но он отказался, мотивируя, что дело вообще может закрыть только прокуратура. Также следователь отрицал, что брал в тот день деньги.

Когда подозреваемый в ДТП забирал свой аккумулятор 11 ноября, то действительно дал ему деньги под предлогом благодарности. Полицейский отрицает, что вымогал деньги, поскольку на тот момент он не имел полномочий в уголовном производстве, и не знал, какую должность занимал. По его словам, после 7 ноября 2015 года все действия в производстве проводила прокуратура.

Стоит отметить, что передача взятки в двух случаях проводилась под контролем СБУ с использованием спецсредств, в том числе с фиксацией на видео и аудионасители. Кроме того, проводилась и прослушка телефона участников производства.

В то же время суд учел, что с 7 ноября 2015 года обвиняемый во взяточничестве действительно не мог как служебное лицо повлиять на уголовное производство по ДТП в связи с изменениями в законодательстве. Также суд нашел нарушения в протоколе прокурора о проведении контроля за совершением преступления 29 октября 2015 года и признал его недопустимым доказательством. Все эти моменты суд трактовал в пользу обвиняемого.

В итоге судья Дмитрий Захарченко признал обвиняемого невиновным в предъявленном обвинении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины и оправдал в связи с недоказанностью в действии обвиняемого состава уголовного преступления.

По информации «Преступности.НЕТ», речь идет об экс-следователе полиции Викторе Климове.

Напомним, как суд оправдал члена Высшего совета юстиции, которого Генпрокуратура обвиняла в вымогательстве 500 тысяч долларов.