В Китае директор школы обустроил ферму для майнинга криптовалют – дома было дорого платить за электричество

В Китае директора школы Лэй Хуа уволили после обнаружения подключенной к электросети учебного заведения системы устройств, предназначенных для майнинга криптовалют.

Об этом сообщает ВВС.

Учителя школы в провинции Хунань услышали в здании странный шум, похожий на урчание или жужжание. Поиски источника шума привели их к устройствам для добычи криптовалюты Ethereum.

Как выяснилось, на обеспечение работы этих устройств тратилось такое количество электроэнергии, которое обходилось учебному заведению в две тысячи долларов.

Ранее директору сообщали о неожиданно выросших счетах за электроэнергию, однако он не выразил беспокойства, предположив, что выросшее потребление электроэнергии связано с работой систем кондиционирования и отопления.

За год с лета прошлого года в школе было установлено восемь машин для майнинга криптовалюты, отмечает издание.

Позже директор школы признался, что у него уходило порядка десяти тысяч юаней (более 1,4 тысячи долларов) на оплату электроэнергии, уходившей на обеспечение работы одного майнинг-устройства. Лэй Хуа счел, что это слишком большие траты для семейного бюджета, и решил перевезти устройства в школу.

Предположительно, заместитель директора был осведомлен о том, что в школе располагается ферма по добыче криптовалют. Более того, по данным правоохранительных органов Китая, в январе этого года замдиректора купил лично для себя одну (девятую по счету) машину для добычи криптовалют и установил ее в школе.

Функционирование фермы по майнингу криптовалют в школе привело к тому, что компьютерная сеть учебного заведения начала работать со сбоями, что мешало проведению уроков.

В результате директора школы уволили, а его заместитель получил предупреждение.

Местные власти потребовали возвращения средств, полученных в результате майнинга криптовалют.

Напомним, что в Луцком политехе накрыли полноценный цех по майнингу криптовалют, организованный одним из сотрудников учебного учреждения.