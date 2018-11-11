Турция передала западным партнерам аудио по делу убийства журналиста в аравийском консульстве

Турция передала аудиозаписи, связанные с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги в стамбульском консульстве Саудовской Аравии, Соединенным Штатам, Германии, Франции и Великобритании.

Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в субботу, 10 ноября, пишет Reuters.

«Мы передали пленки. Мы дали их Саудовской Аравии, Соединенным Штатам, немцам, французам, британцам - всем им. Они прослушали все разговоры на пленках. Они знают», - цитирует издание президента Реджепа Эрдогана

Выступая на брифинге в Анкаре перед вылетом в Париж на мероприятия, связанные со столетием окончания Первой мировой войны, Эрдоган сказал, что власти Саудовской Аравии знают имя убийц Хашогги. По его словам, они находятся в числе этих 15 лиц, прибывших в Стамбул за день до убийства в саудовском генкосульстве.

Напомним, что работавший на «The Washington Post» журналист Джамаль Хашогги исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала саудовские власти утверждали, что ничего не знают о его судьбе. Эта история получила широкий резонанс в мире и вызвала напряженность в отношениях Вашингтона и Эр-Рияда.

Спустя почти три недели после исчезновения журналиста официальные лица Саудовской Аравии признали его смерть из-за драки в их консульстве.