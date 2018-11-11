В Николаеве на взятке задержаны двое налоговиков

В субботу вечером, 10 ноября, в Николаеве сотрудники управления защиты экономики в Николаевской области совместно со следователем Нацполиции задержали при получении взятки в размере 12 тысяч гривен двоих сотрудников ГУ ГФС Украины в Николаевской области.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в прокуратуре Николаевской области.

По словам собеседника издания, задержанные главные ревизоры-инспекторы отдела контрольно-проверочной работы физических лиц и самозанятых лиц управления налогов и сборов с физических лиц ГУ ГФС в Николаевской области организовали преступную схему вымогательства и получения неправомерной выгоды, которая и была задокументирована сотрудниками УЗЭ.

Фискалы требовали и получили от физического лица-предпринимателя взятку в размере 12 тысяч гривен за непривлечение к ответственности за выявленные в ходе проверки его деятельности нарушения.

В момент получения денег они и были задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Николаевской области.

По информации издания, задержанными оказались 26-летний Денис Барановский и 36-летний Артем Масюк. Оба начали работать в отделе только в этом году.

Согласно декларации о доходах Дениса Барановского, он женат, воспитывает сына. Владеет квартирой площадью 134 кв.м. в Николаеве стоимостью 398 тысяч гривен, право собственности на которую он получил в 2012 году. Также на Барановского зарегистрирован автомобиль Alfa Romeo 1997 года выпуска. В 2016 году у него также был автомобиль Audi S4, однако в декларации за 2017 год его уже нет. Но указан доход в размере 566 тысяч гривен, полученный в результате отчуждения от движимого имущества. Также среди доходов указана заработная плата его супруги и денежная помощь при рождении ребенка.

Что же касается Артема Масюка, то помимо ГФС в 2017 году он подавал свою кандидатуру и в ГУ Государственной казначейской службы в Николаевской области, и в Главное управление статистики в Николаевской области.

В качестве членов семьи он указал родителей и брата, который также работает в ГУ ГФС Украины в Николаевской области. Масюк декларирует два земельных участка, которые записаны на его родителей: 11570 кв.м. в Доманевском районе (записаны на его мать) и 1000 кв.м. в Николаеве (записаны на отца). Также семья владеет домом в Николаеве площадью 125 кв.м., который записан на главу семейства. Пользуется семейство автомобилем АЗЛК 1989 года выпуска.

Среди доходов: 21 тысяча соцпомощи у Артема Маслюка, 38 тысяч доходов от занятия предпринимательской деятельностью у его матери, и 92557 гривен зарплаты у брата.

Напомним, в июне 2015 года при передаче взятки в 240 тысяч гривен в центре Николаева сотрудники СБУ задержали начальника налоговой инспекции Жовтневого района Вячеслава Турицу. Затем суд «по формальным причинам» не смог избрать ему меру пресечения и подозреваемого отпустили на все четыре стороны. Позже суд Центрального района все же избирал меру пресечения Турице в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 750 тысяч гривен. Через время Турица внес этот залог и вышел на свободу.

В итоге он пошел на сделку с прокуратурой и отделался штрафом в 17 тысяч.