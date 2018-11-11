«День Икс»: В Германии предотвратили военный заговор и убийства политиков

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 10 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(6)   

В Германии группа вооруженных военных планировала убийства немецких политиков.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на «Focus».

Отмечается, что группировка обсуждала убийство главы фракции Левые в бундестаге Дитмара Барча, главы МИД Германии Хайко Мааса, лидера партии Зеленые Клаудии Рот и бывшего президента Йоахима Гаука. Также сообщается, что у членов группы были секретные запасы оружия и топлива.

По данным издания, сообщником членов группировки оказался 42-летний сотрудник военной контрразведки, который предупреждал группу об обысках и рассказывал о ходе расследования. Мужчине уже предъявили обвинения. Дело рассмотрит суд Кельна.

«РБК-Украина» пишет, что в заговоре участвовали военные и элитное подразделение Uniter. Сообщается, что военные планировали создать «день икс», когда должны были быть убитыми «непопулярные политики». Численность заговорщиков могла достигать до 200 человек.

Напомним, что в Австрии раскрыли полковника, который около 20 лет работал на российскую разведку.

Вадим Богданов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпреступность