На Донбассе погибли двое украинских воинов, которые подорвались на вражеской мине

На передовой на Донбассе украинские военнослужащие подорвались на установленном оккупантами взрывном устройстве. Двое украинских воинов погибли, еще двое ранены.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

Во время случившегося украинские военнослужащие принимали меры по недопущению проникновения ДРГ противника в промежутки между наблюдательными постами на Светлодарском направлении.

За 10 ноября оккупанты 10 раз открывали огонь по позициям наших войск. Трижды противник применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. По данным разведки, за прошедшие сутки одного российского оккупанта уничтожили, еще восемь захватчиков получили ранения.

Ранее сообщалось, что 9 ноября двое украинских военнослужащих погибли под обстрелом снайпера.