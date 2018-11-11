«Пусть это будет примером для каждого», – начальник облГФС Копица о задержании своих подчиненных на взятке

Начальник ГУ ГФС Украины в Николаевской области Владимир Копица назвал задержанных при получении взятки своих подчиненных недостойными носить звание сотрудника фискальной службы и надеется, что их пример станет уроком для всех остальных.

Об этом он заявил в комментарии «Преступности.НЕТ».

Напомним, ранее сообщалось, что в субботу вечером, 10 ноября, в Николаеве сотрудники управления защиты экономики в Николаевской области совместно со следователем Нацполиции задержали при получении взятки в размере 12 тысяч гривен двоих сотрудников ГУ ГФС Украины в Николаевской области.

По словам Копицы, к сожалению, не все сотрудники органов ГФС в области слышат его призывы и предупреждения относительно недопустимости проявления коррупции.

– Пусть это будет примером для каждого, кто думает, что в нашем управлении можно таким образом обогатиться. Если кто-то думает, что придет и будет безнаказанно заниматься коррупцией, то хочу их огорчить – не быть этому. Управление со своей стороны всячески содействует правоохранительным органам, которые занимаются выявлением коррупционеров. И я благодарен сотрудникам управления по защите экономики за то, что помогают нашему ведомству очищаться от нечистых на руку сотрудников, – заявил Копица.

Также, по его словам, в область едут представители департамента внутренней безопасности ГФС, которые дополнительно проведут проверки с целью найти проявления коррупции в управлении.