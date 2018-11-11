Киевские наркодилеры вырастили в гаражах две «плантации» конопли – у них изъяли марихуаны на миллионы гривен

В Киеве и Киевской области полицейские обнаружили две специально оборудованные в гаражах нарколаборатории, где коноплю выращивали методом гидропоники, а затем перерабатывали в марихуану и фасовали.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

В помещениях арендованных гаражей оборудовали две нарколаборатории. В частности, помещения были оснащены специальным светом, приборами для поддержания необходимой влажности, температуры и питания растений минеральными удобрениями. Затем уже готовые соцветия каннабиса фасовали для дальнейшей реализации заказчикам.

Во время обысков в нарколабораториях изъяли более 10 кг измельченного каннабиса и около 200 кустов конопли в горшках. Кроме того, по адресам проживания подозреваемых изъяли охотничий карабин, ружье, пистолет и револьвер с признаками переработки, гранату РГД-5, значительное количество патронов, дымовые шашки. Сумма изъятых наркотиков по ценам «черного рынка» составляет около 2 миллионов гривен.

Всего задержали четырех членов организованной преступной группы возрастом от 28 до 53 лет. Трех из них взяли под арест, четвертого – под круглосуточный домашний арест.

Напомним, что ранее наркополиция в свой профессиональный праздник задержала в Вознесенске троих торговцев опием.