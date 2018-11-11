Дело Гандзюк: СБУ провела обыски у депутата Херсонского облсовета

Николай Ставицкий По делу нападения на управделами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк СБУ обыскала квартиру депутата Херсонского областного совета Николая Ставицкого.

Об этом сообщил его адвокат, депутат Херсонского горсовета Дмитрий Ильченко, передает «Громадське радіо».

По словам Дмитрия Ильченко, во время обыска был грубо нарушен Уголовный процессуальный кодекс. Сотрудники СБУ действовали без каких-либо документов. Он заявляет, что адвокаты будут жаловаться на нарушение прав клиента.

- Считаю, что это использование ситуации для давления, - сказал Ильченко.

Детали обыска он разглашать отказался, ведь в принудительном порядке подписал документ о неразглашении. Ранее на своей странице в Facebook он сообщал о найденном силовиками телефоне Ставицкого.

«Сотрудники СБУ ворвались в квартиру депутата областного совета Ставицкого. Ищут доказательства его участия в убийстве Екатерины Гандзюк. Решения суда нет. Документов у работников СБУ нет. Что конкретно ищут – сказать отказываются», - сообщал Ильченко.

Напомним, 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла в больнице после того, как 31 июля ее облили серной кислотой. В тот же день полиция изменила квалификацию дела с покушения убийство на умышленное убийство.

Отметим, что Ставицкий входит во фракцию Радикальной партии Олега Ляшко в Херсонском облсовете.