Министр обороны Украины заявил, что за взрывы на арсеналах привлекли к ответственности более 20 генералов

Более 75 военных, среди которых более 20 генералов, привлекли к ответственности из-за взрывов, происходивших на складах боеприпасов за последние три года.

Об этом рассказал министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает «Украинская правда».

По его словам, по состоянию на 2014 год большинство арсеналов должны были быть закрыты из-за проблем с финансированием, а восстановить все и по полной – это огромные деньги.

Однако, по словам министра, есть и другая проблема – после увольнений и расследований в настоящее время существует не только недостаток средств для охраны режимных объектов, но и недостаток кадров, которые согласились бы взять на себя ответственность, осознавая недостаток средств.

- После тех событий, которые происходили у нас, начиная со Сватово, мы многое изменили. И к ответственности привлекали. Я привлек 75 человек к ответственности, в том числе – более 20 генералов. Это привело к другой проблеме – сейчас никто не хочет занимать эти должности. Почему? Потому что нет хорошего финансового ресурса. В современных условиях обеспечить надежную охрану базы арсенала очень трудно, - констатирует Полторак.

Напомним, ранее журналист Юрий Бутусов заявил, что из-за взрывов на трех арсеналах Украина потеряла 40% боеприпасов.