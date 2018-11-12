В Киеве водитель автобуса напал на белорусского фотографа и разбил ему камеру

В Киеве водитель рейсового автобуса Киев – Минск напал на оператора и фотографа Беларусского Свободного театра Николая Куприча.

Об этом на свое странице в Facebook написал руководитель белорусского театра Николай Халезин.

«На протяжении всего визита Николай снимал материал для фильма, который театр готовит к выпуску. А когда пришел к рейсовому автобусу Ecolines, следующему в Минск, водитель, увидев камеру, висящую на его плече, сказал, что в автобус Колю не пустит. На вопрос «Почему?» водитель просто порвал билет. Николай включил камеру и спросил, на каком основании его не пускают в автобус. Водитель разбил ему камеру, а затем избил, повредив голову».

«После этого автобус уехал, а Николай вызвал полицию. Полиция приехала и отвезла его в отделение, где Куприч составил заявление. Это было отделение полиции Голосеевского района. Мы будем пристально наблюдать за тем, каковы будут действия полиции, поскольку обнаружить этого человека достаточно просто, как и привлечь его к ответственности. А компания Ecolines отказалась предоставить фамилию водителя, совершавшего данный рейс по маршруту Киев-Минск», - сообщил режиссер.

Напомним, что в Париже водитель автобуса высадил всех пассажиров, потому что они не хотели уступать место мужчине с инвалидностью.