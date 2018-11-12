Украинские полиция и прокуратура не отказались от практики утаивания преступлений, - эксперт

Сама уголовная статистика давно не является объективным и достоверным источником информации. Несмотря на то, что с 2012 года в Украине функционирует Единый государственный реестр досудебных расследований, практика утаивания преступлений от учета никуда не делась.

Об этом заявил эксперт группы по реформированию органов правопорядка Реанимационного пакета реформ Евгений Крапивин, сообщает «Зеркало недели».

По его мнению, основная причина – ни полиция, ни прокуратура не отказались от так называемой «палочной» системы оценки эффективности своей работы.

«Речь идет об оценивании следственно-оперативных подразделений по динамике раскрытия, что является основой сформировавшейся еще в советские времена системы, - отмечает эксперт. - Прямым следствием этой системы, кроме общего искаженного знания о преступности, является ряд нарушений со стороны правоохранителей, необходимых для достижения нужных показателей: от психологического насилия и давления на заявителей, чтобы они не подавали заявление о совершении преступления – до пыток. Другое следствие – в резонансных производствах требуется как можно скорее найти подозреваемых, а ими порой оказываются непричастные к преступлению люди».

Напомним, что ранее прокурор Левицкий заявил, что в 2016 году у Николаевской местной прокуратуры №1, которую он возглавляет, в Николаеве раскрываемость была на уровне 15-16%.