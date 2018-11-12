НАБУ составило «антирейтинг» рассмотрения судами дел – почти полсотни обвинений в коррупции так и не приняли к изучению

Из 166 уголовных производств по коррупции, в которых по состоянию на конец октября 2018 года завершено досудебное расследование, в 48 делах даже не произошло подготовительное судебное заседание.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

Этот «антирейтинг» возглавляет так называемое дело «тернопольских прокуроров». Суд в очередной раз постановил вернуть обвинительный акт. Производство не рассматривается уже почти два года после передачи в суд – с 11 ноября 2016 года.

Другое дело, по обвинению должностных лиц в нанесении ущерба ОАО «Государственная продовольственно-зерновая компания», «путешествует» по разным судебных инстанциях уже около 22 месяцев. Следующее подготовительное заседание назначено на 26 ноября в Святошинском районном суде Киева.

«Итак, пока только в 35 производствах от НАБУ и САП приняты судебные решения. Большинство из них утверждают соглашения о признании виновности или освобождения от уголовной ответственности в отношении второстепенных участников коррупционных преступлений. Причины отложения и переносов заседаний разные: объективный недостаток судей, неявка, болезни или отпуска участников процесса», – подчеркнули в НАБУ.

В ведомстве считают, что поставить финальную точку в делах от НАБУ и САП должен Высший антикоррупционный суд, а вынесенные приговоры помогут вернуть арестованные во время расследований средства в доход государства.

Напомним, что директор НАБУ Артем Сытник объяснил, что топ-взяточников не сажают из-за отсутствия Антикоррупционного суда