В Киеве патрульных, которые приехали на вызов о семейной ссоре, покусал и побил хозяин дома

Иллюстрация из интернета В Киеве мужчина, которого пытались задержать, покусал и побил полицейских.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киева.

Так, в дежурную часть Дарницкого управления полиции позвонил несовершеннолетний и сообщил, что между его родителями возник конфликт. Прибывшие патрульные установили, что между мужчиной и женщиной неоднократно возникали семейные ссоры, в ходе которых вызывалась полиция.

В итоге 43-летний мужчина категорически отказался общаться с полицейскими, а при попытке задержания - одного сотрудника ударил, а второго укусил.

Киевлянина задержали, а следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 345 («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа») Уголовного кодекса Украины. Мужчине объявили о подозрении в совершении преступления, за которое предусмотрено до пяти лет лишения свободы. На время досудебного расследования суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, ранее в Николаеве полицейские остановили «Infiniti». В салоне кроссовера кроме водителя находилось еще несколько человек – у них были признаки алкогольного опьянения. Мужчина, который находился за рулем отказался проходить освидетельствование. В момент оформления админматериалов водитель начал вести себя агрессивно, толкать полицейского и выражаться нецензурной лексикой. На предупреждения мужчина не отреагировал и полицейский начал его задерживать.

Когда патрульный опустил водителя для задержания и начал наклоняться над ним, чтобы надеть наручники, то на него начал бежать пасынок водителя и нанес один удар ногой в лицо. 19-летнего парня также после этого задержали и всех участников конфликта увезли в отдел полиции. Оказалось, что в результате удара у офицера патрульной полиции сломана челюсть. Позднее николаевца, сломавшего полицейскому челюсть, отправили под ночной домашний арест.