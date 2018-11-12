В Киеве задержали охранника первых лиц Украины с пистолетом в руках и наркотиками

В ночь на 12 ноября в Днепровском районе Киева по адресу улица Сосницкая, 1/44 мужчина разгуливал с предметом похожим на пистолет в руках. Он находился в неадекватном состоянии.

Инцидент произошел около 22:30. Об этом сообщает Информатор.

По предварительной информации, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. На поясе у него висела кобура, а в руках он нес пистолет. Неадекватное поведение мужчины привлекло внимание прохожих, которые его задержали и вызвали полицию. При досмотре у мужчины обнаружили удостоверение Управления государственной охраны Украины. На пистолете, с которым гулял задержанный, не было номера и он был переделан с боевого под травматический. К счастью, в оружии отсутствовал магазин. После выяснения оказалось, что обойма осталась дома.

Также у задержанного был обнаружен сверток с веществом растительного происхождения зеленого цвета, похожего на наркотическое. Мужчина признался, что это каннабис. Запрещенные вещества были изъяты следственно-оперативной группой. Подробности инцидента выясняются. Что делал работник Управления государственной охраны Украины в неадекватном состоянии и с оружием на улице — установит следствие.

Напомним, что в Киеве полиция задержала детектива НАБУ, курившего марихуану в собственном автомобиле.