В Первомайске «мебельный мошенник» за четыре года собрал с доверчивых граждан 100 тысяч гривен

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В Первомайске 48-летнему местному жителю сообщили о подозрении в мошенничестве. Он обманом получил от семи граждан 100 тысяч гривен на изготовление мебели, но заказы так и не выполнил.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Подозреваемый представлялся предпринимателем, предоставляющим услуги по изготовлению мебели под заказ. С марта 2014 по апрель 2018 года он получал от заказчиков древесину и денежный задаток на приобретение материалов и на выполнение работ. В то же время мебель он не изготавливал, а деньги и материалы присваивал.

Сейчас ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Расследование продолжается.

Напомним, что ранее за три дня банковские мошенники выманили у жителей Николаевщины более ₴100 тысяч.

Вадим Богданов

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