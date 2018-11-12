В Николаеве налоговая милиция задержала грузовик контрафактной водки «Пшеничная»

В Николаеве в ходе проведения операций «Акциз-2018» и «Сеть-2018» сотрудники налоговой милиции задержали грузовик, в котором было 8 тысяч литров фальсифицированного алкоголя стоимостью свыше 1,3 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области.

Установили, что по территории Николаевской области незаконно перевозят фальсифицированные алкогольные напитки, приобретенные через интернет, с целью дальнейшего сбыта. На основании постановления суда провели обыск грузовика. Кроме алкоголя арестовали и сам грузовик. Образцы изъятой в ходе обыска жидкости направили на проведение экспертизы. Изъятая продукция передана на ответственное хранение уполномоченному предприятию.

В задержании также принимали участие патрульная полиция, сотрудники Управления защиты экономики в Николаевской области и пограничники.

В ГФС просят николаевцев сообщать об известных им фактах незаконного оборота подакцизных товаров по адресу: улица Лягина, 6, или по телефону: (0512) 50-18-41.

Напомним, что в Николаеве в гараже нашли контрафактного алкоголя на 1,5 миллиона гривен.