Суд арестовал по делу Гандзюк экс-помощника нардепа Паламарчука

Екатерина Гандзюк Суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на управделами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк Игоря Павловского.

Об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак, передаёт 112 Украина.

Напомним, 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла в больнице после того, как 31 июля ее облили серной кислотой. В тот же день полиция изменила квалификацию дела с покушения убийство на умышленное убийство.

- Задержан еще один из тех, кто может иметь отношение к этому делу. Суд сегодня утром рассмотрел меру пресечения и избрал в качестве меры пресечения содержание под стражей, если не ошибаюсь, до 3 декабря текущего года господину Павловскому, - сказал Грицак.

По его словам, Павловского задержали не в столице, однако доставили в Киев.

Ранее сообщалось, что по делу нападения на управделами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк СБУ обыскала квартиру депутата Херсонского областного совета Николая Ставицкого.

Также ранее СМИ сообщили, что деньги за нападение на херсонскую активисту Екатерину Гандзюк, которая в результате ожогов серной кислотой через три месяца умерла в больнице, официальному «организатору» Сергею Торбину передавал помощник народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Николая Паламарчука Игорь Павловский.