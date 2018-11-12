Премьер Израиля прервал визит в Париж из-за гибели офицера в секторе Газа

Подполковник армии Израиля погиб в ходе рейда в сектор Газа, в результате которого был ликвидирован один из полевых командиров ХАМАС. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прервал свой визит в Париж и вернулся на родину.

Об этом сообщает «Гордон».

Боевое крыло палестинской радикальной организации ХАМАС «Бригады Изаддина аль-Касама» на своем сайте сообщило, что израильский спецназ проник на территорию сектора Газа с целью ликвидировать полевого командира Нура Баракэ.

При этом израильские военные якобы использовали гражданский автомобиль. Они проникли вглубь территории Газы на 3 км. В официальном Twitter армии позже написали, что погибший израильский военный был подполковником. Также во время операции еще один израильский офицер получил ранения средней степени тяжести.

Издание Haaretz написало, что во время рейда израильских военных были убиты семеро палестинцев, по крайней мере четверо из них – боевики ХАМАС. Среди них полевой командир Нур Баракэ. Из-за обострения с секторе Газа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прервал визит в Париж, где проходит встреча лидеров стран – участниц Первой мировой войны.

Напомним, что президент Петр Порошенко также был в Париже и проводил переговоры с мировыми лидерами о поддержке Украины. 10 ноября на Донбассе погибли двое украинских воинов.