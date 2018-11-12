В Украину пытались провезти пять килограммов кокаина, спрятанные в бойлерах

Сотрудники СБУ совместно с Гражданской гвардией Испании и Службой внешней разведки Украины пресекли контрабанду почти пяти килограммов кокаина.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что наркодельцы планировали переправить кокаин из одной из стран Центральной Америки транзитом через Испанию с использованием международных почтовых перевозок. В четырех отправлениях с электроприборами (судя по всему, с бойлерами – ПН) в Испанию была направлена ​​партия наркотика для последующей переправки в Украину.

Наркотик адресовался двум жителям Киева, которые не догадывались об истинном содержании посылок. Правоохранители установили личность и задержали организатора наркобизнеса в украинской столице.

Сейчас в рамках начатого уголовного производства планируется получение доказательств от испанской стороны и назначения соответствующих экспертиз, по результатам которых будет решен вопрос о предъявлении подозрения всем фигурантам дела.

Напомним, что в киевском аэропорту задержали бразильца с четырьмя килограммами кокаина в чемодане с двойным дном.