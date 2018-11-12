В Австралии задержали женщину, подкладывавшую иголки в клубнику – из-за нее производители понесли 115 миллионов убытков

Суд австралийского города Брисбен установил, что 50-летняя уроженка Вьетнама Ми Ут Чинь, арестованная по делу об иголках в клубнике местных производителей, подкладывала их из мести.

Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на телеканал «ABC».

Чинь предъявили обвинения по семи эпизодам умышленной порчи продуктов. По данным телеканала, ее ДНК нашли на поврежденных ягодах. Полиция считает, что она подкладывала иголки в течение трех дней, а затем у нее появились подражатели. Суд отказался выпустить Чинь под залог. Теперь ей грозит от трех до 10 лет лишения свободы. Срок может быть увеличен, если полиция найдет отягчающие обстоятельства.

Судья установила, что обвиняемая мотивировала свои действия злостью или местью по отношению к компании, в которой она работала. По мнению полиции, с Чинь плохо обращались коллеги, и это могло вызвать ее недовольство, пишет Nine News.

Ми Ут Чинь работала супервайзером на ферме Berry Licious. По словам ее адвоката Майкла Кридленда, она не занималась сбором ягод или их упаковкой.

Впервые иглы в клубнике обнаружили в Квинсленде в начале сентября. После этого сообщения начали поступать с других территорий страны, и ягоды шести производителей сняли с продажи.

A woman accused over the nationwide strawberry contamination crisis could face 10 years in jail. Police claim the 50-year-old farm worker planted needles in punnets, aiming to “bring down” her former employer. https://t.co/bZ9jRf05DP #7News pic.twitter.com/0dMfFuU6FI — 7 News Adelaide (@7NewsAdelaide) 12 ноября 2018 г.

В итоге более сотни людей нашли иглы в ягодах 86 производителей. Как минимум два человека обратились за помощью к медикам. Кроме того, с сентября инородные предметы находили в бананах, яблоках и манго. По данным министерства сельского хозяйства Австралии, отрасль уже понесла убытки в размере 115 миллионов долларов.

Власти пообещали выплатить примерно 70 тысяч долларов за помощь в поимке преступников. Сеть супермаркетов Woolworths запретила продавать в своих магазинах по всей стране швейные иглы.

«Медуза» пишет, что Ми Ут Чинь прибыла в Австралию больше 20 лет назад, добравшись из Вьетнама на лодке. До недавнего времени она работала контролером на одной из клубничных ферм штата Квинсленд. По версии следствия, Ми Ут Чинь засовывала иглы в клубнику, чтобы навредить компании, на которую она работала. По информации канала 7 News Sidney, женщина говорила, что хочет «уничтожить» и «разорить» ее. За что обвиняемая мстила, пока неизвестно.

Первое сообщение об иглах в клубнике в Австралии появилось 9 сентября. 21-летний житель Квинсленда проглотил половину иголки, оказавшейся в ягоде, и был госпитализирован с острой болью в желудке. Еще одна иголка попала в рот 9-летнему мальчику, откусившему кусочек клубники; ребенок не пострадал. Позже иголки в клубнике стали находить во всех остальных штатах Австралии. Всего полиция получила 186 сообщений об этом, большинство из них подтвердились (по другим данным, сообщений было 230). Чаще всего люди замечали иголку, разрезая клубнику.

Оптовые цены на клубнику упали на 50-60%. Производители ягод вынуждены были тоннами уничтожать свою продукцию и закончить сезон на шесть недель раньше, чем обычно.