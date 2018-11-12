На Херсонщине браконьеры на судах с николаевской регистрацией незаконно выловили тюльки почти на ₴300 тысяч

Скриншот видео На территории Национального природного парка «Нижнеднепровский», который находится в Херсонской области, мужчины на судне с николаевской регистрацией незаконно ловили тюльку.

Об этом говорится в сообщении парка.

«На прошлой неделе во время совместного рейда инспекторов госслужбы охраны парка «Нижнеднепровский», с сотрудниками управления СБУ в Херсонской области и представителями Херсонского отделения Департамента противодействия преступности в сфере экономики напротив села Станислав было обнаружено незаконный промысел», – говорится в сообщении.

Отмечается, что заметили в водах Днепровско-Бугского лимана были замечены три судна типа «филюга», которые вели промысел тюльки. Во время проверки документов оказалось, что суда имеют николаевскую регистрацию и ведут промысел без разрешения на специспользование водных биоресурсов в зоне природного-заповедного фонда.

Составлены соответствующие протоколы об административных правонарушениях, суда изъяты. Объем нанесенного ущерба в результате совершенных правонарушений составляет более 270 тысяч гривен.

Напомним, что на Николаевщине задержали судно браконьеров - они выловили более 4 тонн рапан на 1,6 миллиона гривен.