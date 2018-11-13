На Одесчине сотню людей несколько лет держали в рабстве для полевых работ

В Одесской области полиция освободила из рабства 94 человека, которых несколько лет принуждали бесплатно работать на сельскохозяйственном предприятии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

Организаторами предприятия, где использовали рабский труд, были 38-летнии гражданин Грузии и его супруга-украинка.

«Людей обманом заманивали на работу специальные вербовщики. Псевдорекрутинг проводился преимущественно на железных дорогах. Подыскивали социально незащищенных людей, обещали работу, стабильную зарплату в 450-500 грн. в день, жилье и питание. География поиска жертв - 22 области и город Киев. За каждого доставленного «раба» вербовщики получали по 500 грн», – написал Князев.

На месте у пострадавших отбирали документы и телефоны, заставляли работать в поле по 13 часов без оплаты труда. Непокорных избивали.

Задержали работорговцев в тот момент, когда они сажали в микроавтобус новых жертв. Двух пострадавших доставили в больницу в Одессе. Остальные находятся в Киеве, где проходят медосмотр.

Полицейские задержали 13 членов преступной группировки. Во время обысков изъято оружие, автомобили, среди них – «Mercedes», «BMW» и миллион гривен наличными.

Полиции проводила спецоперацию по документированию преступления четыре месяца, также работали под прикрытием. Следственные мероприятия проводили сотрудники управления по борьбе с торговлей людьми полиции Киева вместе с Департаментом по борьбе с торговлей людьми Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры Киева.

Следователи начали уголовное производство по статье 149 («Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека») Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Напомним, как в Запорожье руководство интерната отдавало подопечных людей с инвалидностью в трудовое рабство.