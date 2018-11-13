Полиция Кривого Рога открыла уголовное производство на «лиц, не принявших решение о подаче газа в котельные города»

Иллюстрация из интернета В Кривом Роге полиция открыла уголовное производство по факту отсутствия отсутствия тепла.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

Как известно, в Кривом Роге не включают отопление из-за долговгосударственного предприятия «Криворожская теплоцентраль». Ему необходимо единоразово выплатить НАК «Нафтогаз» долг более 375 миллионов гривен для получения газа. В городе без тепла остаются 78 школ, 75 садиков, 22 больницы, 30 объектов соцкультбыта, 2 011 многоэтажных домов, воинская часть 3011.

В понедельник, 12 ноября, люди вышли на акции протеста из-за отключения газоснабжения в местных котельных. Также они сорвали пломбы на пяти котельных и подожгли шины возле здания.

Так, полиция будет расследовать действия должностных лиц, не принявших решение о подаче газа в котельные города, как служебную халатность. По данному факту следователи возбудили уголовное производство по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Николаеве 14 многоэтажек до сих пор без тепла, а в 25 домах и двух учебных заведениях пока отключат отопление из-за аварий на сетях ТЭЦ.